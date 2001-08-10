На Сахалине пассажир обокрал водителя и решил вернуть ему вещи за вознаграждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 49-летнего мужчины о том, что ночью 21 мая из автомобиля похитили его портмоне, в котором находились денежные средства в сумме девяти тысяч рублей и документы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска подключились к раскрытию преступления. Они установили, что портмоне пропало, когда потерпевший подвозил подозреваемого в качестве пассажира. После хищения последний решил возвратить документы за вознаграждение под предлогом того, что нашёл их на улице.

Фигурант откликнулся на объявление о розыске вещей, оставленное заявителем на одном местном ресурсе. Связавшись по указанным контактам, договорился о встрече. Прибыв в назначенное время, злоумышленник встретил не только потерпевшего, но и сотрудников полиции.

Похищенное имущество изъято. В частности, портмоне, документы и банковская карта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее неоднократно судимый 39-летний гражданин был задержан.