Трое жителей Сахалинской области после звонка мошенников потеряли свои сбережения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть отдела МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 52-летней жительницы. Неизвестные похитили с её банковского счета 500 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В беседе с полицейскими потерпевшая уточнила, что ей на мобильный телефон позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Последняя сообщила, что на её паспортные данные мошенники незаконно оформили кредит. Для скорейшего обнуления и списания кредита необходимо через мобильное приложение банка подать заявку на получение потребительского кредита на сумму 500 тысяч рублей, что заявительница и сделала. Далее в отделении банка она сняла через оператора деньги и перевела их на продиктованный ей номер карты.

Похожий случай произошел с жителем областного центра 1990 года рождения. Мошенники также воспользовались схемой «На Вас оформлен кредит», если это были не вы, то нужно немедленно перевести деньги на «безопасный счет». После того, как мужчина выполнил указание, аферист бросил трубку и более на связь не выходил. Ущерб составил почти 500 тысяч рублей.

Третьей жертвой злоумышленников стала 47-летняя жительница города Южно-Сахалинска. Ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что была попытка поменять номер её телефона, привязанный к банковской карте. Для предотвращения мошеннических действий необходимо зайти с мобильного телефона в свой личный кабинет банка и включить приложение «Zoom». Женщина поверила и все указания выполнила. Вечером ей поступило смс-сообщение с номера банка о том, что был осуществлен перевод более 500 тысяч рублей другому клиенту банка.

По всем вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела.