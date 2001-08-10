Тихоокеанское
информационное агентство
24 Мая 2022
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09:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Директор компании на Сахалине украла два миллиона при строительстве водопровода для многодетных семей

Директор компании на Сахалине украла два миллиона при строительстве водопровода для многодетных семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками третьего межрайонного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области установлен генеральный директор коммерческой организации, похитившая около двух млн рублей при обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облсти.

В 2017 году муниципальное казенное учреждение, подведомственное администрации городского округа "Александровск-Сахалинский район", заключило с фирмой подозреваемой, осуществляющей деятельность в сфере строительства, два контракта. Согласно условиям договоров, компания обязалась проложить наружный водопровод, сеть канализаций, а также устроить подъезд к двум земельным участкам, выделяемым многодетным семьям. Однако взятые на себя обязательства организация не выполнила.

Генеральный директор фирмы составила подложные документы о фактически выполненных строительных работах, которые были предоставлены в адрес заказчика, что послужило основанием для производства оплаты. Стоимость причинённого ущерба составила около двух млн рублей.

В отношении генерального директора возбуждены уголовные дела по ч. 3, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В целях возмещения ущерба на имущество подозреваемой и организации наложен арест.

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