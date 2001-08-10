Директор компании на Сахалине украла два миллиона при строительстве водопровода для многодетных семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками третьего межрайонного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области установлен генеральный директор коммерческой организации, похитившая около двух млн рублей при обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облсти.
В 2017 году муниципальное казенное учреждение, подведомственное администрации городского округа "Александровск-Сахалинский район", заключило с фирмой подозреваемой, осуществляющей деятельность в сфере строительства, два контракта. Согласно условиям договоров, компания обязалась проложить наружный водопровод, сеть канализаций, а также устроить подъезд к двум земельным участкам, выделяемым многодетным семьям. Однако взятые на себя обязательства организация не выполнила.
Генеральный директор фирмы составила подложные документы о фактически выполненных строительных работах, которые были предоставлены в адрес заказчика, что послужило основанием для производства оплаты. Стоимость причинённого ущерба составила около двух млн рублей.
В отношении генерального директора возбуждены уголовные дела по ч. 3, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В целях возмещения ущерба на имущество подозреваемой и организации наложен арест.
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