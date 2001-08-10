Сахалинец, не желавший пускать свою пассию в гости, поджег диван ее подруги в "прямом эфире"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками отдела МВД России по Макаровскому городскому округу установлен гражданин, причастный к совершению умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. В сожжении дивана, который стоял в жилой квартире, изобличен 26-летний житель районного центра.
Сотрудники полиции установили обстоятельна происшествия. Выяснилось, что сожительница фигуранта находилась в гостях у подруги, где они распивали спиртные напитки. Вовремя видеозвонка хозяйка квартиры сообщила ему, что позвала его пассию в гости к своим подругам, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Он был против, на почве чего возник конфликт. У молодого человека имелись ключи от этой квартиры, которые ранее ему дала сама потерпевшая. Он предупредил девушек, что если они уйдут, то он придет и подожжёт диван. Девушки не восприняли угрозы всерьез и сказали ему, чтобы приходил и поджигал, а сами в это время отправились в гости.
Когда он пришел в квартиру, то позвонил сожительнице по видеосвязи и "в прямом эфире" поджог диван. Девушки сделали запись видео с экрана, после чего позвонили в пожарную службу. Огнеборцы быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание. Своими действиями молодой человек причинил потерпевшей предварительный ущерб на 150 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работа на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Гражданин дал признательные показания.
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