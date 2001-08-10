Задержан сахалинец дважды обокравший пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 68-летней местной жительницы. Женщина сообщила о краже телефона стоимостью около 20 тысяч рублей, ноутбука, кошелька и 20 тысяч рублей с банковской карты, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили причастность к кражам 40-летнего жителя пгт. Шахтерск.

Как оказалось, потерпевшая и подозреваемый находились в гостях у общих знакомых. В конце вечера, чтобы не ехать на ночь глядя в свой поселок городского типа, где он проживает, мужчина попросился переночевать у потерпевшей, а утром уехать. Рано утром он собрался сам, а также собрал ценные вещи хозяйки квартиры. Женщина проснулась, когда её гость уже закрывал за собой дверь, она попыталась окрикнуть его, но он второпях уронил ноутбук и побежал дальше. Потерпевшая не стала сообщать в полицию о краже, так как была уверена, что он вернёт похищенное. Но чуда не произошло и, подождав пару дней, она обратилась в отдел полиции. За эти дни он успел потратить с карты путем оплаты покупок почти 20 тысяч рублей

Правоохранители оперативно установили местонахождение ранее неоднократно судимого гражданина и задержали его. Карта была изъята.

Возбуждено два уголовных дела.