На Сахалине водители бензовозов украли топлива на миллион
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области были задержаны подозреваемые в хищении топлива.
Установлено, что трое местных жителей, один из которых 1976 года рождения, а двое других – 1988 года рождения, работали водителями бензовозов в одной из организаций, занимающейся целевыми перевозками для угледобывающей компании. Действуя, как правило, в вечернее время суток, они осуществляли слив топлива из служебных автомобилей при транспортировке из нефтеналивных пунктов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Двоих подозреваемых задержали по месту проживания в Углегорском районе. А третьего – в п. Красногорск Томаринского района во время хищения нефтепродукта.
Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено совместно со службой безопасности Восточной горнорудной компании, что злоумышленники сливали горючее в 20-литровые канистры, а также бочки объёмом 200 литров. Похищенные нефтепродукты после реализовывались гражданам. По предварительным данным, общая сумма причинённого ущерба составила около миллиона рублей.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата".
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