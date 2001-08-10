10:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске сбили пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 17 мая в Южно-Сахалинске 63-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Noah», двигался в северном направлении по улице Советской. В районе дома №19 он сбил женщину-пешехода, переходяшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 25-летняя женщина-пешеход получила травмы.
По данному факту проводится проверка.
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