Тихоокеанское
информационное агентство
18 Мая 2022
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10:38, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили пешехода

В Южно-Сахалинске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 17 мая в Южно-Сахалинске 63-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Noah», двигался в северном направлении по улице Советской. В районе дома №19 он сбил женщину-пешехода, переходяшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 25-летняя женщина-пешеход получила травмы.

По данному факту проводится проверка.

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