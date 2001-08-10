Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2022
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17:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец залез в киоск, украл товар и ценные вещи

Сахалинец залез в киоск, украл товар и ценные вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 мая в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от двух предпринимателей. Они сообщили, что неизвестные в ночное время путем взлома проникли в торговые павильоны, расположенные по проспекту Мира областного центра, откуда похитили товар, деньги и ценное имущество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и установили личность гражданина, причастного к кражам. Им оказался 34-летний житель Южно-Сахалинска, ранее неоднократно судимый преимущественно за кражи. Выяснилось, что в ночное время в состоянии алкогольного опьянения фигурант прогуливался по городу и проходил мимо торговых киосков. Он решил проникнуть в помещение и найти там что-либо ценное. Мужчина приметил металлический предмет, при помощи которого сорвал навесной замок на двери мясной лавки местного производителя. В кассе фигурант обнаружил 20 тысяч рублей, а также прихватил с собой мясной продукции на 9 тысяч рублей. После он решил навестить и соседний киоск, туда он проник путем взлома окна. Из второго объекта похитил ноутбук и 2000 рублей из кассы, общая сумма ущерба предварительно составила 20 тысяч рублей.

Через несколько дней мужчина был задержан и доставлен УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Ноутбук изъят и возвращен потерпевшей. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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