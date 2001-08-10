Пока сахалинка лежала в больнице, обокрали ее дачный домик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Макаровскому городскому округу обратилась 45-летняя жительница села Восточное, заявив о хищении имущества из её дачного дома на значительную сумму, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Она уточнила, что ранее попала в дорожно-транспортное происшествие, после чего с сентября по май проходила длительное лечение. В этот период из дачного участка пропало имущество, такое как бензопила, металлические листы, а также другие предметы, представляющие материальную ценность.

Как выяснилось, к краже оказалась причастна 51-летняя сестра потерпевшей со своим 46-летним сожителем. Пока родственница была поправляла здоровье, ранее неоднократно судимые граждане постепенно вывозили с дачи имущество и продавали его по значительно заниженной стоимости. Ранее женщина также заметила пропажу газонокосилки стоимостью 14 тысяч рублей и потребовала у пары её немедленно вернуть, что они и сделали. Устав бороться с родственницей и её другом, женщина обратилась за помощью в полицию. Сотрудники полиции изъяли похищенную бензопилу и вернули потерпевшей, а металлические изделия они успели продать, а деньги потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации –кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.