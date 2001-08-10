63-летний сахалинец ответит в суде за грабеж с применением насилия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя областного центра. Мужчина обвиняется в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинсокц области.

Установлено, что вечером 2 ноября 2021 года к фигуранту в гости пришла его бывшая пассия, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она попросила у него денежные средства для приобретения спиртного, но он ей отказал. Затем в какой-то момент он отвлёкся, а когда вернулся, женщина сообщила, что ей надо срочно уйти. После её ухода он осмотрелся и обнаружил пропажу принадлежащего ему мобильного телефона и денежных средств в сумме около 2 700 рублей.

Мужчина отправился на поиски женщины сразу к её подруге, у которой та иногда ночевала. Подруга находилась дома в состоянии алкогольного опьянения, а её сестра недавно вернулась с работы и положила свой телефон на тумбочку. Зайдя в квартиру, с разрешения хозяйки он осмотрел жилище, чтобы убедиться, что разыскиваемой у них нет. Он увидел на тумбочке чужой мобильный, стоимость которого составляет 15 тысяч рублей, и решил его похитить. Он сказал, что вернет телефон, когда ему возвратят его гаджет. Присутствующие женщины вступили с ним в потасовку, пытаясь забрать гаджет, но мужчина достал нож из кармана и, не раскладывая его, нанёс рукояткой два удара по голове хозяйки, после чего покинул помещение. Спустя некоторое время на похищенный мобильный позвонила его владелица и предложила обменять свой телефон на 2 тысячи рублей, на что он согласился. Также женщина пообещала, что позвонит своей подруге, чтобы та вернула ему телефон. Вечером гаджет ему принесли дети бывшей женщины.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.