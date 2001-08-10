Более четырех миллионов рублей отдала 72-летняя сахалинка мошенникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 мая в правоохранительные органы поступило заявление от 72-летней жительницы Корсакова, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Женщине ранее позвонил неизвестный и представился следователем по особо важным делам правоохранительного органа. Мужчина сообщил пенсионерке, что поступил сигнал о задержании группы мошенников, которые по доверенности пытались снять деньги со счета заявительницы, но сотрудник банка усомнился в подлинности доверенности, поэтому необходимо перевести все свои денежные средства на другой счет.
Затем на следующий день ей позвонил ещё один неизвестный человек и уже представился менеджером Центрального банка России. Он сообщил, что необходимо закрыть счета в банках. На протяжении месяца пенсионерке поступали звонки якобы от сотрудников банка и правоохранительного органа. Они спрашивали сколько денег у неё на счетах, и в каких банках они находятся. В ходе разговоров женщина сообщала неизвестным все коды из смс-сообщений. А затем сняла в отделении банков, где имелись сбережения, все денежные средства и перевела через оператора на счет, указанный мошенником.
Мошенникам этого показалось мало. Тогда они убедили пожилую женщину взять кредит в двух банках на сумму 1 513 900 рублей и перевести деньги на указанный ими счет. Женщина, действуя по их инструкции, выполнила все условия.
Последний звонок поступил 7 мая, когда в ходе разговора заявительница сообщила неизвестному мужчине, что у нее есть 1 миллион рублей наличными. Узнав такую информацию, лжесотрудник банка сказал, что немедленно необходимо внести денежные средства на специальный счет для того, чтобы закрыть все кредиты. Заявительница снова пошла в отделение и перевела деньги. Общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.
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