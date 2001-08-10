Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2022
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Жители Северо-Курильска ощутили землетрясение
16:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Из-за ремонта водопровода в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды

Из-за ремонта водопровода в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода завтра, 17 мая, с 9.00 до 13:00 часов будет ограничена подача холодной воды потребителям по следующим адресам:

- ул.Чехова, 29, 29а, 31, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72, 72а, 70Б

 - ул.Поповича, 102, 104, 106, 108, 110

 - ул.Амурская, 65, 94, 96

 - ул.К.Маркса, 25-31

 - ул.Пушкина, 57

 с 9.00 до 17:00 часов будет ограничена подача холодной воды выше третьего этажа в домах по адресам:

 - ул.Поповича,51-59

- пр.Мира,176-182

- пр.Победы,60, 74, 76, 78

"РВК-Сахалин" приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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