Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2022
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15:58, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, возжелавший интима, лишился семи тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель города Корсакова на сайте интимных услуг договорился о встрече с девушкой. В разговоре ему ответили, что необходимо внести предоплату в размере 50 %, что заявитель и сделал. На продиктованный номер банковской карты он внёс почти семь тысяч рублей, но встреча так и не состоялась, как и возврат денег, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служюе УМВД РФ по Сахалинской области.

 

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