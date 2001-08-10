19-летняя сахалинка и её товарищ пойдут под суд за сбыт наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы областного центра и её 24-летнего товарища.
Молодые люди обвиняются в покушении на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконные сбыт наркотических средств, совершенный с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Санкции данной статьи предусматривают до двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Установлено, что обвиняемые познакомились в сети в сентябре 2021 года. Со слов девушки, по приглашению молодого человека она устроилась в онлайн-магазин в качестве курьера и закладчицы для распространения наркотика. Для трудоустройства они сообщили неизвестным все свои данные, в том числе отправили им копии паспортов, а также записали видео, на котором произносят свои фамилии, имена и отчества, говоря, что принимают и осознают последствия, если не выполнят взятые на себя перед магазином обязательства. В том время, как о работодателе они не знали ничего.
Используя приложение, установленное в телефоне, согласно отведенным ролям, фигуранты должны были получать наркотические средства, расфасовывать их на мелкие партии и помещать в тайники-закладки для последующего сбыта лицам, употребляющим наркотические средства в Южно-Сахалинске. Кроме того, девушка должна была сообщать клиентам координаты закладок. Далее к ним присоединилась знакомая обвиняемой: несовершеннолетняя, которая какое-то время проживала вместе с фигуранткой. Она занялась распространением наркотика отдельно от преступной пары.
Так, 10 сентября молодые люди получили от неизвестного синтетические наркотические средства, замаскированные в музыкальную колонку, общей массой не менее 36,05 грамма и другой наркотик общей массой не менее 16,26 грамма, а далее направились в гостиницу, где сняли номер на двоих. Используя весы, пакетики и клейкую ленту, они расфасовали наркотик в свёртки. Часть наркотика молодые люди успели разложить в тайники на территории областного центра и сообщить координатору об их местоположении.
30 сентября пара употребила часть наркотика, после чего они собрали вещи и съехали с гостиничного номера. Немного позднее они обнаружили, что забыли 80 свертков в гостинице.
По возвращению на место, парень отправил девушку "на разведку" и предварительно забрал у неё телефон. Девушка была задержана, а впоследствии и молодой человек. На допросе фигуранты давали показания друг против друга.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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