Тихоокеанское
информационное агентство
17 Мая 2022
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14:09, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

У 70-летнего сахалинца украли мотоцикл

У 70-летнего сахалинца украли мотоцикл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 70-летнего местного жителя о краже его мотоцикла стоимостью 50 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленники путем отгиба внешней обшивки на входной двери проникли в принадлежащий заявителю гараж, расположенный в гаражном массиве в районе улицы Кавказской, откуда похитили указанное имущество, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинскоц области.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что к хищению оказались причастны трое местных 14-летних жителей. Ранее они не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Молодые люди рассчитывали использовать похищенный транспорт в личных целях, но мотоцикл был изъят и возвращён законному владельцу.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

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