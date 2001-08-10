Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2022
Сейчас 12:54
63,78|65,79|66,91
Из-за непогоды в Южно-Сахалинске перенесли легкоатлетическую эстафету
11:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске лишенный прав водитель сбил женщину на пешеходном переходе

В Холмске лишенный прав водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным утром 16 мая в городе Холмске 49-летний водитель,лишённый права управления транспортным средством, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома N 12 на улице Победы совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате ДТП 20-летняя женщина получила травмы. По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?