Тихоокеанское
информационное агентство
16 Мая 2022
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09:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель в Южно-Сахалинске, сдавая назад, сбил шестилетнего ребенка

Водитель в Южно-Сахалинске, сдавая назад, сбил шестилетнего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla Axio", двигался по внутридворовому проезду жилой зоны задним ходом и в районе дома 20А на улице Горького совершил наезд на шестилетнего ребенка, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка.

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