Сахалинец украл баллоны с пропаном, пять болгарок, три удлинителя самодельных и другое имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от должностного лица организации о том, что с территории участка из металлического контейнера похитили различное оборудование и инструменты. Среди похищенного сварочный инвертор, несколько металлических баллонов с пропаном, пять болгарок, три удлинителя самодельных, диски зачистные по металлу в количестве 300 штук и цепная электропила. Сумма причиненного материального ущерба составила около 150 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проведения разыскных мероприятий по иным делам в поле зрения правоохранителей оказался 21-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Была установлена его причастность к противоправным деяниям имущественного характера, а также стало известно, что он подозревается в совершении данной кражи.

Как выяснилось, молодой человек беспрепятственно проник на территорию и, сорвав навесной замок, установленный на двери контейнера, похитил вышеуказанное имущество. Впоследствии часть украденного была изъята.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.