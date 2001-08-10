Сахалинец украл баллоны с пропаном, пять болгарок, три удлинителя самодельных и другое имущество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от должностного лица организации о том, что с территории участка из металлического контейнера похитили различное оборудование и инструменты. Среди похищенного сварочный инвертор, несколько металлических баллонов с пропаном, пять болгарок, три удлинителя самодельных, диски зачистные по металлу в количестве 300 штук и цепная электропила. Сумма причиненного материального ущерба составила около 150 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе проведения разыскных мероприятий по иным делам в поле зрения правоохранителей оказался 21-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Была установлена его причастность к противоправным деяниям имущественного характера, а также стало известно, что он подозревается в совершении данной кражи.
Как выяснилось, молодой человек беспрепятственно проник на территорию и, сорвав навесной замок, установленный на двери контейнера, похитил вышеуказанное имущество. Впоследствии часть украденного была изъята.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:34 6 Мая Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
16:45 6 Мая Празднование Дня Победы в Южно-Сахалинске завершится фейерверком
14:07 6 Мая Охинские полицейские оперативно раскрыли кражу денежных средств
09:35 6 Мая На Сахалинской ГРЭС-2 развернуты восстановительные работы
15:33 28 Апреля В Южно-Сахалинске начинается комплектование детских садов на будущий год
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
17:02 28 Апреля Ярмарка выходного дня ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска в субботу, 30 апреля
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
Выбор редакции
- 15:02 Вчера Южносахалинцы могут проголосовать за благоустройство городских скверов до 30 мая
- 12:33 11 Мая Сахалинки завоевали 10 медалей Всемирной танцевальной Олимпиады
- 17:12 5 Мая Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
- 10:44 4 Мая Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?