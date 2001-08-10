Пьяный сахалинец украл велосипед соседа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Отделением ОМВД России по Поронайскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в сентябре 2021 года в полицию поступило заявление от 38-летнего местного жителя о краже велосипеда стоимостью 15 000 рублей. По данному поводу было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения предварительного следствия сотрудники поронайской полиции установили обстоятельства кражи и задержали лицо, причастное к её совершению.

Установлено, что фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время находился на крыльце подъезда дома, где проживает.

В это время на велосипеде подъехал парень и припарковал свое транспортное средство у входа в подъезд и ушёл. После этого фигурант решил похитить чужой транспорт, чтобы в дальнейшем оставить его себе. Он взял имущество и занёс в свою квартиру, поставив его на балкон. В дальнейшем к нему пришли сотрудники полиции и изъяли похищенное.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.