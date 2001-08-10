В Охе водитель сбил ремонтируемый уазик и скрылся с места аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением Отдела МВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Кроме того, сахалинец покинул место ДТП, а после отказался от медосвидетельствования, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе следствия установлено, что 11 сентября прошлого года фигурант, будучи лишённым права управления, находясь в состоянии опьянения, управляя в ночное время суток автомобилем марки "NISSAN SAFARI", двигался в южном направлении по улице Дзержинского города Оха со скоростью примерно 40 км/ч в.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, не предприняв мер к объезду автомобиля марки "УАЗ 315142", который стоял по ходу его движения на правой стороне проезжей части автодороги, совершил с ним столкновение. В результате удара по инерции отечественное авто наехало на водителя, который занимался в это время ремонтом. Мужчина ударился лицом о металлические части мотора.

Следствием установлено, что обвиняемый с момента возникновения опасности не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, чем грубо нарушил требования ПДД РФ.

Кроме того, после ДТП водитель иномарки с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

В эти же сутки инспектор ДПС задержал скрывшегося водителя.

Полицейский от дальнейшего управления отстранил нарушителя, который к тому же отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.