Пожар в многоквартирном доме ликвидировали в селе Мгачи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 мая в 20.50 в диспетчерскую Александровск- Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Мгачи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 20.51. К этому моменту наблюдалось сильное задымление, горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 35 жильцов. Пожар локализовали в 21.30, а полностью ликвидировали в 22.15.

В тушении пожара были задействованы пять пожарных и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.