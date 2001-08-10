10:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пожар в многоквартирном доме ликвидировали в селе Мгачи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 мая в 20.50 в диспетчерскую Александровск- Сахалинского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Мгачи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".
Пожарные прибыли на место в 20.51. К этому моменту наблюдалось сильное задымление, горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 35 жильцов. Пожар локализовали в 21.30, а полностью ликвидировали в 22.15.
В тушении пожара были задействованы пять пожарных и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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