Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от гражданки о том, что у неё пытались вырвать сумку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Женщина уточнила, что, когда она шла с ребёнком в районе дома № 22 по улице Пограничной, то внезапно неизвестный мужчина подбежал к ней и попытался силой вырвать у нее из рук сумочку. Она всячески сопротивлялась и удерживала сумку, сколько могла до тех пор, пока ей на помощь не подоспели случайные прохожие, один из которых сбил с ног грабителя. Все произошло в считанные минуты.

Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и доставили задержанного гражданина в городское управление полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе работы на месте был опрошен свидетель, изъята сумка и записи с камеры видеонаблюдения, а также проведены иные неотложные мероприятия.

Задержанный - 32-летний местный житель, дал признательные показания. В настоящее время гражданин заключен под стражу.