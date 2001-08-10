Сахалинцы помогли задержать грабителя, напавшего на женщину с ребенком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от гражданки о том, что у неё пытались вырвать сумку, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Женщина уточнила, что, когда она шла с ребёнком в районе дома № 22 по улице Пограничной, то внезапно неизвестный мужчина подбежал к ней и попытался силой вырвать у нее из рук сумочку. Она всячески сопротивлялась и удерживала сумку, сколько могла до тех пор, пока ей на помощь не подоспели случайные прохожие, один из которых сбил с ног грабителя. Все произошло в считанные минуты.
Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и доставили задержанного гражданина в городское управление полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе работы на месте был опрошен свидетель, изъята сумка и записи с камеры видеонаблюдения, а также проведены иные неотложные мероприятия.
Задержанный - 32-летний местный житель, дал признательные показания. В настоящее время гражданин заключен под стражу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:08 29 Апреля Автоинспекторы задержали сахалинку, перевозящую наркотики
09:44 29 Апреля Уголовное дело против призывника, уклоняющегося от службы в армии, возбуждено на Сахалине
14:40 29 Апреля На Сахалине впервые запущено промышленное производство сыров
14:49 29 Апреля Сахалинские педагоги приняли участие в профессиональной олимпиаде
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
Выбор редакции
- 17:12 Вчера Сахалинские пауэрлифтеры заняли третье место на всероссийском турнире "Огни Москвы"
- 10:44 4 Мая Городской парк Южно-Сахалинска объявил конкурс оригинального оформления самокатов и колясок
- 14:49 29 Апреля Сахалинские педагоги приняли участие в профессиональной олимпиаде
- 14:32 29 Апреля Вышла в свет книга "На берегах большой реки" об истории Поронайского района
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?