Охинские полицейские оперативно раскрыли кражу денежных средств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
5 мая в дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Охинский" с заявлением о краже обратилась 47-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что у нее из квартиры пропал кошелек, в котором находилось 50 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как позже было установлено сотрудниками полиции, днём 27 апреля к потерпевшей в гости пришел её знакомый, который должен был помочь установить сантехнику. Мужчина весь день проводил работы, и в течение дня женщина доставала из кошелька деньги на мелки нужды. Когда она отвлеклась, он похитил кошелек с кухонного стола и вытащил оттуда вышеуказанную сумму. Впоследствии потерпевшая всё же нашла кошелек без денег, который был припрятан в другой комнате.
Известно, что 37-летний местный житель ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. К гражданину применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Деньги он успел потратить по своему усмотрению. Расследование продолжается.
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