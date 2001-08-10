Тихоокеанское
информационное агентство
6 Мая 2022
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11:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец решил купить акции, чтобы продать их подороже, и потерял почти 400 тысяч рублей

Сахалинец решил купить акции, чтобы продать их подороже, и потерял почти 400 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 62-летнего жителя села Старорусское о том, что неизвестный путем обмана похитил у него около 400 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской облсти.

Заявитель через интернет решил купить акции с целью их дальнейшей продажи по более выгодной цене. После того, как он оставил свои контакты, с ним связался неизвестный мужчина. Заявитель перевел 389 900 рублей на указанный счет банковской карты, но в последствии не смог вывести денежные средства.

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