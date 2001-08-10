Сахалинец обманывал земляков, представляясь то стоматологом, то инструктором по вождению

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве Следственного управления УМВД России по городу Южно-Сахалинску находится ряд уголовных дел, возбуждённых в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Шахтерска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.



Сотрудники управления уголовного розыска совместно с отделом «К» УМВД выявили дополнительные факты мошеннических действий, совершенных указанным гражданином. Ему вменяют не менее 11 эпизодов противоправной деятельности.



Установлено, что сахалинец размещал в сети Интернет объявления о предоставлении различного рода услуг, которые оказывать в действительности и не собирался, зато активно брал за них деньги с потерпевших.



Фигурант предлагал к продаже самый разнообразный товар, даже якобы готов был продать собак. Обещал обучить желающих навыкам вождения, подготовить к сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения, предоставить помощь в сфере миграции, в частности оказать содействие в регистрации.



Кроме этого, он выискивал частные объявления и отзывался на них. К примеру, одна местная жительница интересовалась, где принимает нужный ей стоматолог, стремясь попасть на приём именно к нему. Подозреваемый откликнулся на это объявление, выдавая себя за того самого врача. В ходе переписки с женщиной он ввёл её в заблуждение, сообщив о необходимости покупки лекарств, за которые она перевела ему деньги.



На сегодняшний день следователям известно о двух потерпевших, которые желали приобрести собаку, о семи гражданах, рассчитывавших обучиться вождению, об одном заявителе, так и не получившем услуги в сфере миграции, и одного вышеупомянутого случая с врачом.



Общая сумма ущерба от его действий для 11 потерпевших составила 249 тысяч рублей. Расследование уголовных дел продолжается. В настоявшее время данный гражданин находится в следственном изоляторе.