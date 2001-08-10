На Сахалине 73-летний островитянин подозревается в убийстве 85-летнего земляка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 85-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального следственного комитета .

В совершении преступления подозревается 73-летний житель с. Лесное Корсаковского района.

По версии следствия, накануне потерпевший совместно с подозреваемым распивали алкогольные напитки. Во время употребления спиртного между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый взял кухонный нож и нанес потерпевшему множественные удары по телу и шее. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.