На Сахалине задержан серийный вор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ещё 28 января в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением обратился 40-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что у него похитили банковскую карту, когда он был на процедурах в больнице. Впоследствии с кредитки было потрачено 7 589 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установили причастность к совершению кражи ранее неоднократно судимого 39-летнего жителя областного центра.

Выяснилось, что мужчина уже ранее бывал в этом отделении больницы и даже знает распорядок дня. В тот день он зашел туда с целью поживиться чем-нибудь ценным. Гражданин прошел в гардеробную, за которой никто не присматривает, и проверил карманы находящейся там верхней одежды. В одном из карманов он нашел две банковских карты и, взяв одну из них, поспешил скрыться. В ближайшем магазине подозреваемый попытался расплатиться за покупку при помощи системы бесконтактной оплаты, но не получилось. Тогда он вернулся в медицинское учреждение и положил обратно похищенную кредитку, взяв вторую карту, после чего также отправился в магазин. Пока потерпевший был на процедурах, тот успел совершить несколько покупок на вышеуказанную сумму до блокировки карты.

Оперативниками на сегодняшний день установлено ещё два факта кражи, совершенных подозреваемым. В настоящее время он заключен под стражу. Расследование продолжается.