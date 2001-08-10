Сахалинец сел пьяным за руль и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранним утром 05 мая 20-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий права управления транспортным средством, управлял автомобилем "Honda Fit" и двигался в северном направлении по автодороге Невельск - Шебунино. В районе 6 км он не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 20-летний водитель и четыре пассажира (двое из которых несовершеннолетние) получили травмы. Они госпитализированы в ГБУЗ НЦРБ города Невельска.

По данному факту проводится проверка.