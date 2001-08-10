Тихоокеанское
информационное агентство
5 Мая 2022
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5 мая в ряде домов Южно-Сахалинска ограничат подачу воды
12:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники оформили кредит на сахалинца, но всех денег украсть не успели

Мошенники оформили кредит на сахалинца, но всех денег украсть не успели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 мая в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летнего жителя областного центра о том, что неустановленное лицо обманом похитило у него денежные средства в сумме около 99 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Выяснилось, что 30 апреля на телефон заявителя поступил звонок с абонентского номера, зарегистрированного в Москве. В ходе разговора неизвестный представился сотрудниками банка и сообщил, что от заявителя поступила заявка на оформление кредита. В том случае, если он не подавал такую заявку, то её надо отменить. Под таким предлогом заявитель сообщал неизвестному пароли из смс-сообщений, поступающие на его телефон В результате на заявителя был оформлен кредит на сумму 755 348 рублей. Неизвестное лицо похитило около 99 тысяч рублей потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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