Тихоокеанское
информационное агентство
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16:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка осталась ночевать в гостях и лишилась телефона и украшений

Сахалинка осталась ночевать в гостях и лишилась телефона и украшений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, 24 февраля потерпевшая находилась в гостях у фигуранта, где они в компании распивали спиртное. Когда девушка отправилась спать, то телефон положила в карман своей куртки, оставленной на вешалке в прихожей. Проснувшись утром, она стала собираться домой и заметила, что телефон исчез. Также у нее пропали серебряные серьги. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 12 500 рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Правоохранители изобличили гражданина, подозреваемого в краже.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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