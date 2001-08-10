Сахалинец обокрал мать своей девушки и сбежал в Москву, но его нашли и там

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 марта в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 56-летней местной жительницы о том, что с 9 по 12 марта у нее похитили банковскую карту и сим-карту. В последующем с её банковского счета было похищено 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.



Правоохранители изучили обстоятельства преступления и установили, что в одной квартире с потерпевшей также проживала её дочь со своим 26-летним молодым человеком. В один из дней последний решил совершить кражу денег с карты. Зная пин-код от кредитки, он осуществил операцию по снятию наличных двумя транзакциями по 50 тысяч рублей каждая.

В дальнейшем гражданин покинул островной край, отправившись в столицу страны. Сахалинские оперативники связались со своими коллегами с большой земли, а затем прибыли в Москву, где задержали данного гражданина. Они доставили его на малую родину для дальнейшего разбирательства.

Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.