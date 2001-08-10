Сахалинец испугался отключения от SWIFT и отдал мошенникам более 600 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию поступило заявление от 41-летнего жителя Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

28 апреля ему поступили звонки от неизвестного гражданина, который представился сотрудником банка и сообщил, что скоро отключается платёжная система SWIFT, вcвязи с чем закроется его банковский счет. Для того чтобы не потерять сбережения, необходимо их перевести на «страховую ячейку».

Следуя инструкции неизвестного, заявитель перешел в онлайн- приложение банка и перевел денежные средства двумя операциями на указанные ему счета. После осуществления переводов неизвестный попросил перевести еще 30 000 рублей, после чего заявитель понял, что стал жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 638 000 рублей.