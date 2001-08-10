В Томаринком районе разбился мотоциклист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 03 мая водитель, управляя мотоциклом "Kaitong Motors Sport" без государственного регистрационного знака, двигался в южном направлении по ул. Победы с. Красногорск Томаринского района. В районе дома N17 он не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 31-летний водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится.