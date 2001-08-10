На Сахалине пьяный водитель вылетел на встречку, есть погибший

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

02 мая 2022 года, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Toyota RAV4" и двигалс по автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск в западном направлении. В районе 13 км, в нарушение требования дорожной разметки 1.1 (сплошная), выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, при совершении маневра обгона, неверно выбрал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем "Toyota Rush", двигающийся в попутном направлении. После чего автомобили вылетели в кювет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля "Toyota Rush" от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады скорой помощи.

51-летний водитель автомобиля "Toyota RAV4" получил травмы.

По данному факту проводится проверка.