Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2022
Сейчас 15:49
71,02|74,56|66,91
Жителей Южно-Сахалинска приглашают 4 мая за свежей мойвой и треской
10:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пьяный водитель вылетел на встречку, есть погибший

На Сахалине пьяный водитель вылетел на встречку, есть погибший

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

02 мая 2022 года, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем "Toyota RAV4" и двигалс по автодороге Южно-Сахалинск - Синегорск в западном направлении. В районе 13 км, в нарушение требования дорожной разметки 1.1 (сплошная), выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, при совершении маневра обгона, неверно выбрал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем "Toyota Rush", двигающийся в попутном направлении. После чего автомобили вылетели в кювет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля "Toyota Rush" от полученных травм скончался на месте, до прибытия бригады скорой помощи.

51-летний водитель автомобиля "Toyota RAV4" получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?