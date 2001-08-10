В Долинске погиб сахалинец, не справившийся с управлением квадроциклом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске водитель, не имея права управления транспортным средством, ехадл на квадроцикле "Поларис-525" в западном направлении по ул. Авиационной. В районе дома № 19А он не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 40-летний водитель квадроцикла получил травмы, от которых скончался в ГБУЗ "Долинская ЦРБ" в течении суток.