Автоинспекторы задержали сахалинку, перевозящую наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 апреля экипажем дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Тымовскому городскому округу на автодороге "Южно-Сахалинск – Оха", был остановлен автомобиль японского производства, под управлением 40-летней сахалинки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

При проверке документов, женщина вела себя взволнованно, на вопросы инспекторов отвечала нервно. В связи этим, было принято решение досмотреть транспортное средство и саму гражданку.

В салоне машины на заднем пассажирском сиденье полицейскими были обнаружены четыре шприца, два из которых были с жидкостью коричневого цвета и специфическим запахом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженные шприцы были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно ее результатам, жидкости, содержащиеся в шприцах, оказались растворами смесей, содержащих в своем составе наркотическое средство демозорфин.

Также гражданке было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что она ответила отказом. По данному факту был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ - незаконное производство, хранение без цели сбыта наркотических средств или их аналогов. Ведется следствие.