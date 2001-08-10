В Амурской области полицейскому, сбившему человека, дали 5,5 лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Шимановске суд вынес приговор бывшему полицейскому, устроившему ДТП с погибшим. Наказанием ему стало лишение свободы, пишет ИА "Порт Амур".

Трагическая авария произошла в январе этого года. Амурчанин управлял служебным авто, будучи нетрезвым. В районе села Базисное Шимановского района он допустил наезд на грузовой автомобиль, стоявший на обочине. ДТП унесло жизнь женщины - начальника экспертно-криминалистической группы. Еще двое человек получили травмы.

Как сообщает СУ СКР по Амурской области, в итоге водителя приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима.