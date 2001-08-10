Сахалинец угнал автомобиль с ценными вещами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении жителя села Быков, обвиняемого в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что в начале марта фигурант вместе со своим знакомым находился в гараже дедушки последнего. Обвиняемый заметил, что в задней стенке оборудована небольшая дверь, которая закрывается изнутри на засов. Также он обратил внимание, что помимо машины в помещении хранится различное имущество, которое можно перепродать.

Дождавшись вечера, злоумышленник вернулся к гаражу, прихватив с собой инструменты. С их помощью он выбил отверстие в задней стенке, достаточное чтобы просунуть руку, и открыл внутренний засов. Проникнув в помещение, обвиняемый сложил в багажник автомобиля сварочный аппарат, электроинструменты и другие инструменты для ремонта. После этого он завел автомобиль и уехал на нем с места преступления.

В скором времени владельцы гаража заметили, что их обокрали и сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники уголовного розыска в течение суток установили причастность фигуранта к данному хищению и задержали для разбирательства. Транспортное средство злоумышленник оставил в районе села Троицкое, где его обнаружили сотрудники полиции и вернули законному владельцу.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.