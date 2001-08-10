Жительница Корсакова обокрала слепую подругу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении краж, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что 22 марта фигурантка пришла в гости к своей подруге, которая является инвалидом по зрению. Пользуясь тем, что последняя не может видеть ее действий, обвиняемая, находясь на кухне, похитила мобильный телефон. Затем она прошла к вешалке для верхней одежды и вытащила из кармана куртки заявительницы банковскую карту.

Покинув квартиру, обвиняемая прошла к ближайшему банкомату, где сняла с украденной кредитки 10 тысяч рублей. О том, что на ней имеются денежные средства и пин-код злоумышленница знала достоверно, поскольку потерпевшая, доверяя фигурантке, неоднократно давала карту с просьбой обналичить для нее деньги.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.