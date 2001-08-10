Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2022
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10:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцев будут судить за незаконный вылов краснокнижной калуги

Сахалинцев будут судить за незаконный вылов краснокнижной калуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местных жителей в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах житель Охинского района для незаконного вылова, хранения, перевозки и сбыта рыб осетровых видов организовал преступные группы. К участию в незаконной деятельности он привлекал местных жителей, которые занимались непосредственно добычей и сбытом водных биоресурсов.

В период с июля 2020 года по июнь 2021 года сообщники незаконно ловили в акватории Сахалинского залива рыбу калуга, занесенную в Красную книгу Российской Федерации, разделывали ее и перевозили для хранения в поселок Некрасовка Охинского района с целью дальнейшей реализации. После задержания в ходе следственных действий изъято 16 фрагмента рыбы калуги. Ущерб от незаконной деятельности превысил 2,1 млн рублей.

По уголовному делу с целью возмещения материального ущерба наложен арест на имущество, которое использовалось организованной группой в преступных целях.

Уголовное дело направлено в Охинский городской суд для рассмотрения по существу.

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