Сахалинцев будут судить за незаконный вылов краснокнижной калуги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местных жителей в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах житель Охинского района для незаконного вылова, хранения, перевозки и сбыта рыб осетровых видов организовал преступные группы. К участию в незаконной деятельности он привлекал местных жителей, которые занимались непосредственно добычей и сбытом водных биоресурсов.

В период с июля 2020 года по июнь 2021 года сообщники незаконно ловили в акватории Сахалинского залива рыбу калуга, занесенную в Красную книгу Российской Федерации, разделывали ее и перевозили для хранения в поселок Некрасовка Охинского района с целью дальнейшей реализации. После задержания в ходе следственных действий изъято 16 фрагмента рыбы калуги. Ущерб от незаконной деятельности превысил 2,1 млн рублей.

По уголовному делу с целью возмещения материального ущерба наложен арест на имущество, которое использовалось организованной группой в преступных целях.

Уголовное дело направлено в Охинский городской суд для рассмотрения по существу.