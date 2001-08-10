Уголовное дело против призывника, уклоняющегося от службы в армии, возбуждено на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
По версии следствия, подозреваемый был признан годным к прохождению военной службы и подлежал призыву в вооруженные силы Российской Федерации, в связи с чем в сентябре 2021 года ему вручалось уведомление о явке в военный комиссариат Долинска, однако в назначенное время подозреваемый без уважительной причины не явился, уклонившись от призыва на военную службу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:44 Сегодня Уголовное дело против призывника, уклоняющегося от службы в армии, возбуждено на Сахалине
10:13 Сегодня Сахалинцев будут судить за незаконный вылов краснокнижной калуги
10:32 Сегодня Сахалинцев приглашают на литературно-музыкальный вечер "Майские звезды"
11:39 Сегодня Шесть медалей завоевали сахалинские параатлеты на Всероссийских соревнованиях
16:32 22 Апреля Подрядчик приступил к благоустройству сквера Авиаторов в Южно-Сахалинске
16:07 25 Апреля В реке на Сахалине наши машину с двумя телами
10:18 22 Апреля Авария на сетях водопровода произошла в Южно-Сахалинске
14:28 22 Апреля Городскую систему уличной звукофикации 25 апреля проверят в Южно-Сахалинске
11:57 8 Апреля Житель Южно-Сахалинска создал преступную группу и украл 21 тысячу тонн угля
17:04 7 Апреля В Южно-Сахалинске на время изменения организации движения для проезда закроют перекресток
09:11 8 Апреля 75-летний юбилей со дня образования отметила пожарная часть в Ильинском
10:07 7 Апреля Власти Сахалинской области проверяют, как хорошо кормят юных островитян в детских садах
Выбор редакции
- 11:18 Вчера Сахалинцам помогут зарегистрироваться на форум "ОстроVа"
- 11:11 27 Апреля Сахалинская областная научная библиотека получила в дар книги по сейсмологии
- 08:57 27 Апреля Пенсионный фонд начал рассказывать сахалинцам о размерах ожидаемых пенсий
- 11:29 25 Апреля Сахалинские саватисты завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?