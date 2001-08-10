Уголовное дело против призывника, уклоняющегося от службы в армии, возбуждено на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый был признан годным к прохождению военной службы и подлежал призыву в вооруженные силы Российской Федерации, в связи с чем в сентябре 2021 года ему вручалось уведомление о явке в военный комиссариат Долинска, однако в назначенное время подозреваемый без уважительной причины не явился, уклонившись от призыва на военную службу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.