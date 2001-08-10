Вулкан Крымский на Камчатке стал опасен для международных авиалиний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке служба мониторинга зафиксировала выброс пепла из кратера вулкана Карымский. Пепловое облако движется на северо-запад, сообщает ИА "Кам 24".

В Камчатской группе реагирования на вулканические извережения (KVERT), сегодня в 14:10 по камчатскому времени было зафиксировано пепловое облако размером 5 километров на 7 километров, которое ветром сносило на северо-запад. В 15:10 облако было в 289 километрах от Карымского, а его размеры составили 28 километров на 34 километра.

Цветовой код авиационной опасности Карымского изменен на самый высокий - красный. Это означает, что сейчас его активность может представлять угрозу как местным, так и международным авиалиниям.