Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2022
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16:26, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вулкан Крымский на Камчатке стал опасен для международных авиалиний

Вулкан Крымский на Камчатке стал опасен для международных авиалиний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке служба мониторинга зафиксировала выброс пепла из кратера вулкана Карымский. Пепловое облако движется на северо-запад, сообщает ИА "Кам 24".

В Камчатской группе реагирования на вулканические извережения (KVERT), сегодня в 14:10 по камчатскому времени было зафиксировано пепловое облако размером 5 километров на 7 километров, которое ветром сносило на северо-запад. В 15:10 облако было в 289 километрах от Карымского, а его размеры составили 28 километров на 34 километра.

Цветовой код авиационной опасности Карымского изменен на самый высокий - красный. Это означает, что сейчас его активность может представлять угрозу как местным, так и международным авиалиниям.

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