Сахалинка продала автомобиль, а потом написала заявление, что ее ограбили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу "Долинский" окончено расследование уголовного дела в отношении 59-летней жительницы посёлка Быков. Гражданка обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Установлено, что обвиняемая, желая расторгнуть ранее заключенную сделку купли-продажи автомобиля и вернуть себе переданные продавцу в качестве оплаты 280 тысяч рублей, решила написать в полицию заявление о совершении противоправного деяния.

26 марта она позвонила в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Долинский» и сообщила о том, что ее ограбили. Якобы, когда она находилась во дворе дома по улице Горняцкой села Быков, неизвестные открыто похитили у неё денежные средства в сумме 280 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Фигурантка, находясь в служебном автомобиле, изложила следователю обстоятельства и указала на двоих ранее незнакомых ей мужчин. Впоследствии один из них был установлен как продавец вышеуказанного автомобиля.

Таким образом, она заявила о совершении в отношении неё группой лиц по предварительному сговору преступления с причинением ей ущерба в крупном размере, соединив свой заведомо ложный донос с обвинением в совершении этого тяжкого преступления двух лиц. Будучи предупрежденной об ответственности за заведомо ложные показания по статье 306 УК РФ, гражданка написала письменное заявление.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили, что фигурантка намеренно ввела в заблуждение правоохранительные органы и изложила в заявлении сведения о событиях, которые на самом деле не происходили. В результате сама заявительница стала фигуранткой уголовного дела, которое в скором времени будет рассмотрено в суде.