Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2022
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11:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, продавая морозильную камеру, лишился 15 тысяч рублей

Сахалинец, продавая морозильную камеру, лишился 15 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего жителя Холмска, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

26 апреля заявитель выставил объявление о продаже морозильной камеры. На следующий день ему пришло сообщение с предложением о покупке товара. В процессе переписки покупательница предложила оформить доставку он-лайн и скинула ссылку. Потерпевший прошел на сайт, ввел данные карты, после чего с его счета было списано 15000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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