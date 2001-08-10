На Сахалин водитель отказался проходить медосвидетельствование, пояснив, что принял накануне наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ночью, на улице Анкудинова в Южно-Сахалинске, инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили автомобиль «Infiniti FX35». При разговоре с водителем сотрудники обратили внимание, что поведение 40-летнего мужчины не соответствует обстановке. Сахалинцу было предложено пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянение, однако он отказался, но пояснил, что за два часа до того, как автоинспекторы его остановили, он употребил наркотические вещества, которые случайным образом нашел. Было принято решение провести личный досмотр гражданина и его автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
В результате, во внутреннем левом кармане куртки была обнаружена пачка сигарет, внутри которой находились полимерный пакет с веществом белого цвета, стеклянная колба со следами наслоения темного цвета и пластмассовая трубка.
Обнаруженные вещества изъяты и направлены на исследование, которое показало, что в полимерном пакете находились наркотические вещества мефедрон, общей массой более 1 грамм.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В перспективе у сахалинца лишение свободы на срок до трех лет.
Кроме этого, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования сахалинец будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч с лишением права управления транспортным средством на срок до 2 лет.
Управление ГИБДД просит сахалинцев сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. В свою очередь сотрудники Госавтоинспекции примут все оперативные меры реагирования. Телефоны дежурной части: 8 (4242) 789-600, 789-497 или 780-063.
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