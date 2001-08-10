Жителей Углегорска будут судить за добычу икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Углегорска, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов по предварительному сговору.

Установлено, что в сентябре минувшего года фигуранту, прибыли к реке Лазовая Макаровского района, которая является миграционным путем рыбы лососевых пород на нерест. При помощи запрещенного орудия (бредня) граждане осуществляли незаконный вылов горбуши, из которой отбирали самок. Здесь же на месте они пороли икру, которую забирали себе, а тушки выбрасывали в реку.

К моменту задержания сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые успели напороть более 11 килограмм икры. Сумма ущерба составила более 310 тысяч рублей