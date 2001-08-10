Углегорские полицейские раскрыли кражу с банковского счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Углегорскому городскому округу 25 апреля поступило заявление от 31-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что днем ранее, находясь в Шахтерске, он утерял свою банковскую карту. Затем с кредитки кто-то похитил почти 6500 рублей, оплатив товары в местных магазинах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..
Сотрудники полиции оперативно установили гражданина, причастного к совершению кражи.
Как выяснилось, 18-летний молодой человек нашел на тротуаре чужую банковскую карту. Не углубляясь в тонкости законодательства, не отличив находку от кражи, он принялся тратить чужие деньги на покупки, используя функцию бесконтактной оплаты.
Возбуждено уголовное дело.
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