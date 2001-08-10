Сахалинец хотел пойти в театр с новой знакомой и лишился денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 32-летнего жителя города Москвы, который проживает в городе Южно-Сахалинск. Его обманули и похитили денежные средства в сумме 7 727 рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В приложении для знакомств мужчина, познакомился с некоей женщиной. После недолгой переписки они обменялись номерами телефонов и продолжили общение в интернет-мессенджере. Новая знакомая предложила заявителю сходить в театр и прислала ссылку на сайт якобы для брони и покупки билетов.

Потерпевший прошел по ней, открыл вкладку «Приобрести билет» и указал номер банковской карты и коды, которые пришли в смс-сообщениях. После этого со счета была списана вышеуказанная сумма, а виртуальная собеседница перестала выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.