На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 апреля 2022 г. в 11 часов, 25-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota Land Cruiser", двигаясь по автодороге "Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск" в северном направлении, в районе 184 км, не учел дорожные, метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Nissan Bluebird", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, 27-летнему водителю автомобиля "Nissan Bluebird" оказана разовая медицинская помощь на месте, двое пассажиров получили телесные повреждения, они госпитализированы в ГБУЗ "Томаринская ЦРБ".

По данному факту проводится проверка.