На Сахалине отец в пылу ссоры чуть не отправил сына на тот свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 73-летнего жителя п. Яблочное, Холмского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ - покушение на убийство, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в апреле 2022 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим сыном, 1973 года рождения, нанес ему один удар кухонным ножом в область брюшной полости. Смерть потерпевшего не наступила благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.